البيئة تشارك في معرض بلجراد الدولي للسياحة

شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع صون التنوع البيولوجى فى السياحة، بمعرض بلجراد الدولي للسياحة فى دورته الـ 42 وذلك ضمن مشاركة مصر لأول مرة كضيف شرف، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بالترويج ودعم السياحة البيئية.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشاركة الوزارة تهدف إلى دعم وتعزيز السياحة البيئية بين البلدين والترويج للمحميات الطبيعية فى مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية فى العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعة وثراء فى الأنشطة السياحية.وناقش وفد وزارة البيئة تطورات التعاون بين الجانبين في مجال السياحة البيئية كأحد أهم الأنشطة السياحية والاقتصادية الواعدة فى مصر، كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية على ضوء المشروعات القائمة والمبادرات المطروحة في البلدين فى إطار التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين في القطاع السياحي.كما شارك وفد وزارة البيئة فى الدائرة المستديرة التى تم عقدها تحت عنوان "الفرص المتاحة وسبل التعاون المشترك في مجال السياحة البيئية " ومناقشة أطر التعاون فى مجال السياحة المستدامة كون مصر تترأس لجنة السياحة المستدامة بمنظمة السياحة العالمية.كما تم عقد عدة مقابلات مع الشركات السياحية ومنفذي الرحلات ومناقشة سبل دمج رحلات للسياحة البيئية فى برامجهم السياحية وإستعراض مقاطع فيديو ومطبوعات لرفع وعي الزائرين عن محميات مصر والأنشطة السياحية المتاحة بها.