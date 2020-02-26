بحث إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

عقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، الاجتماع الشهري لعمال المخابز، لمتابعة والوقوف على المستجدات والخدمات المقدمة لعمال المخابز بالمحافظة لحمايتهم ورعايتهم اجتماعيًا وتأمينيًا وصحيًا.وقال السيد السنجابي مدير المديرية، إن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المهمة منها إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضرورة إجراء بروتوكول بين النقابة العامة لعمال المخابز ومنظومة التأمين الصحي الشامل، للرعاية الصحية لعمال المخابز "من غير أبناء المحافظة".كما تم مناقشة الوضع التأميني لكافة عمال المخابز طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مراجعة تفتيش العمل لكافة العمال على الطبيعة بالمنشآت، ومقارنتها بالبيانات المقدمة من التأمينات الاجتماعية للوقوف على المعلومات الصحيحة.حضر الاجتماع الدكتور ماهر شوقي بمديرية الشئون الصحية، ومحمد عاشور رئيس اللجنة النقابية لعمال المخابز، ومجدي شعبان بمديرية التموين، وجمال عبده بمديرية التأمينات، ومحمد أبو زيد مدير إدارة الرعاية بمديرية القوي العاملة، والمهندسة فايز رخا مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومحمود وزيزة المسؤول المالي بمكتب المخابز بالمديرية.