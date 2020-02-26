بريطانيا تبدأ فحصا طبيا شاملا لكشف مدى انتشار «كورونا»

كشفت صحيفة (تليجراف) البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الأطباء سيفحصون الآلاف من البريطانيين للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس (كورونا المستجد) من عدمه، وذلك وسط مخاوف من أن تفشي المرض في أوروبا قد يعني أنه قد يكون هناك حالات أكثر بكثير في المملكة المتحدة.وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني - أنه سيتم تطبيق مراقبة وفحص جماعي، حيث تكثف بريطانيا من استجابتها للتهديد المتزايد للفيروس، كما يفكر المسؤولون الصحيون في إغلاق المدارس وفرض قيود على النقل في حالة انتشار الخطر.وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بعدما لقي أكثر من 2600 شخص حتفهم، وأصيب حوالي 80 ألف آخرين في أكثر من 30 دولة، ومن ضمنها 11 دولة في أوروبا بسبب هذا الفيروس.ولفتت إلى أن عدد الحالات في إيطاليا ارتفع - أمس - بحوالي 100 حالة، ليصل الإجمالي إلى 322 حالة إلى جانب 11 حالة وفاة.كما طالبت وزارة الصحة البريطانية رعاياها القادمين من شمال إيطاليا بالقيام بعزل ذاتي، بعد تفشى فيروس كورونا في إيطاليا، داعية رعاياها بتجنب الاختلاط بالمواطنين والتواصل مع خدمة الصحة الوطنية حتى في ظل عدم وجود أعراض للإنفلونزا.