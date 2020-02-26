«الأموال العامة» تخصص أرقامًا لبلاغات الرشوة
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:08 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
خصصت مباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة، هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التى تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسيل الأموال.
وجاءت الأرقام كالتالي:
- تليفون بلاغات قضايا غسل الأموال 27921395 02
- تليفون تلقى كافة البلاغات 27921396 02
- الفاكس 27922389 02
- البريد الإلكترونى: [email protected]
وجاءت الأرقام كالتالي:
- تليفون بلاغات قضايا غسل الأموال 27921395 02
- تليفون تلقى كافة البلاغات 27921396 02
- الفاكس 27922389 02
- البريد الإلكترونى: [email protected]