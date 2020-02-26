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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:06 م
تفتيش دوري على المنشآت
تفتيش دوري على المنشآت للسلامة
دعاء جابر
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وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات باتخاذ جميع إجراءات التفتيش على السلامة والصحة المهنية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد وفريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بزيارات ميدانية للشركات بمدينتي الخارجة والداخلة للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركات الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من الفيروسات والكشف الدوري على العمالة وإخطار الجهات فورا في حالة استقدام أي عمالة أو خبراء أجانب أو ظهور أي حالات مشتبه فيها.

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