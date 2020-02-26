بـ 150 ألف جنيه.. سيدة تعرض طفلتها بعمر يوم للبيع

تجردت سيدة تحمل جنسية دولة عربية وزوجها من الإنسانية وعرضت طفلتهما التي لم يتعدى يوم على ظهورها في الدنيا للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ 150 ألف جنيه.وأكدت التحريات اعتزام أحد الأشخاص وزجته - بموجب زواج عرفي- تحمل جنسية إحدى الدول العربية، عرض طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر يوم للبيع مقابل مبلغ 150 ألف جنيه.تم إخطار اللواء محمد بركات، مساعد وزير الداخلية عن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.بمواجهتهما اعترفا بشروعهما في بيع الطفلة وأنها ابنة المتهمة الثانية وأنهما تزوجا عرفيًا منذ أربعة أشهر لتتمكن الثانية من وضعها بالمستشفى وأنهما عرضها للبيع لرغبتهما في تأسيس منزل وإتمام زواجهما رسميًا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.