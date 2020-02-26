تجارة عين شمس تعلن قواعد فتح فصول محو الأمية

أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، قواعد مشاركة طلاب الكلية فى فصول محو الأمية بالكلية، وفقا للشروط التى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.وأوضح بيان الهيئة ضرورة قيام كل الطالب بتجميع صور بطاقات الأمين الذين يرغبون في تعليم الكبار بعد التأكد من أنهم لم يتم اختيارهم ولم يسبق لهم الحصول على شهادة محو الأمية ثم يتوجه الطالب إلى منسق محو الأمية بالكلية ومعها البطاقات الشخصية وصور من كارنية مدون به اسم الطالب، وخطاب يفيد إنه مسجل بالكلية ويتولى مندوب الهيئة العامة لتعليم الكبار لدى الكلية استلام أوراق الدارسين وبيانات معلم الفصل لمراجعتها ثم يتم التعاقد مع الطالب وتسليم نسخة من العقد مرفق به أسماء الدارسين الأمين، عقب ذلك يتم تسكين الفصل على أقرب دورة امتحانية بشرط مرور ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ فتح فصل نظام تعاقد الحر أو شهر على الأقل بالنسبة للفصل التنشيطى.وأشار البيان إلى أنه يمكن للطالب أن يقوم بفتح الفصل في اي مكان يرغب به بالاتفاق مع الدارسين والهيئة العامة لتعليم الكبار بحيث يكون التعاقد مع الفرع المراد فتح الفصل فيه، لافتا إلى ضرورة أن يتواصل الطالب بعد شهرين ونصف من فتح الفصل مع التنسيق مع محو الأمية بالكلية لمعرفة موعد اختيار الفصل ومكان اللجنة الامتحانية ويتم امتحان الدارسين وفقا للدورة الامتحانية المعتمدة من الهيئة العامة وإعلان النتيجة.وأضاف البيان إنه على الطالب أن يحصل على إفادة من الهيئة العامة بإعداد الناجحين له من الفصل الخاص به، ويحق للطالب الإفادة من الهيئة العامة بعدد الناجحين له من الفصل الخاص به ويحصل الطالب على مبلغ 250 جنيها عن كل دارس ناجح بالفصل بالنسبة للتعاقد الحر، ويحق للطالب فتح فصل تنشيطى للأمين بدون أي أعباء مالية على الهيئة أو فتح فصل بنظام التعاقد الحر والمكافأة المقرر، ويقوم الطالب باستخراج فيزا بريديه بأسمه للحصول على مستحقاته المالية بعد نجاح الدارسين.