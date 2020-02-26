رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجارة عين شمس تعلن قواعد فتح فصول محو الأمية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:05 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
طباعة
أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، قواعد مشاركة طلاب الكلية فى فصول محو الأمية بالكلية، وفقا للشروط التى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضح بيان الهيئة ضرورة قيام كل الطالب بتجميع صور بطاقات الأمين الذين يرغبون في تعليم الكبار بعد التأكد من أنهم لم يتم اختيارهم ولم يسبق لهم الحصول على شهادة محو الأمية ثم يتوجه الطالب إلى منسق محو الأمية بالكلية ومعها البطاقات الشخصية وصور من كارنية مدون به اسم الطالب، وخطاب يفيد إنه مسجل بالكلية ويتولى مندوب الهيئة العامة لتعليم الكبار لدى الكلية استلام أوراق الدارسين وبيانات معلم الفصل لمراجعتها ثم يتم التعاقد مع الطالب وتسليم نسخة من العقد مرفق به أسماء الدارسين الأمين، عقب ذلك يتم تسكين الفصل على أقرب دورة امتحانية بشرط مرور ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ فتح فصل نظام تعاقد الحر أو شهر على الأقل بالنسبة للفصل التنشيطى.

وأشار البيان إلى أنه يمكن للطالب أن يقوم بفتح الفصل في اي مكان يرغب به بالاتفاق مع الدارسين والهيئة العامة لتعليم الكبار بحيث يكون التعاقد مع الفرع المراد فتح الفصل فيه، لافتا إلى ضرورة أن يتواصل الطالب بعد شهرين ونصف من فتح الفصل مع التنسيق مع محو الأمية بالكلية لمعرفة موعد اختيار الفصل ومكان اللجنة الامتحانية ويتم امتحان الدارسين وفقا للدورة الامتحانية المعتمدة من الهيئة العامة وإعلان النتيجة.

وأضاف البيان إنه على الطالب أن يحصل على إفادة من الهيئة العامة بإعداد الناجحين له من الفصل الخاص به، ويحق للطالب الإفادة من الهيئة العامة بعدد الناجحين له من الفصل الخاص به ويحصل الطالب على مبلغ 250 جنيها عن كل دارس ناجح بالفصل بالنسبة للتعاقد الحر، ويحق للطالب فتح فصل تنشيطى للأمين بدون أي أعباء مالية على الهيئة أو فتح فصل بنظام التعاقد الحر والمكافأة المقرر، ويقوم الطالب باستخراج فيزا بريديه بأسمه للحصول على مستحقاته المالية بعد نجاح الدارسين.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

مدرب «صن داونز» قبل مباراة الأهلى: نعلم ما سيحدث فى جنوب إفريقيا

علاء وجمال فى «مسجد المشير».. نظرة أخيرة ووداع (صور)

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

الأكثر قراءة

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

جثمان مبارك يصل إلى «مسجد المشير» على هليكوبتر (فيديو)

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

بـ15.2 مليار دولار.. تفاصيل أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى مصر

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

الشعلة الأولمبية تمر بمناطق تاريخية في اليونان قبل التوجه لليابان

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

خيرية المنصور تكتب: رحلتي مع محمد الباز ومريم المصرية

اليوم.. «الجزويت» الثقافي يستضيف محمد أبو الغار

«ليلة لا تنسي» ترصد تفاصيل بناء وغرق «تيتانيك»

«اللغز الأنثوى» على طاولة نادى كتاب هن.. الليلة