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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

علاء وجمال فى «مسجد المشير».. نظرة أخيرة ووداع (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:03 م
جنازة الرئيس الراحل
جنازة الرئيس الراحل محمد حسني
هدير شعراوي
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أذاعت قناة «صدى البلد» لقطات من لحظات الاستعداد لتشييع جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وظهر علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل للمرة الأولى منذ رحيله، أمس، قبل أداء الصلاة على مبارك وتشييع الجنازة.

ووصل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (النواب) الأسبق، إلى مسجد «المشير طنطاوي» في ضاحية التجمّع الخامس بالقاهرة الجديدة لأداء صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمشاركة في تشييع جنازته.

ودخل «نظيف» و«سرور» إلى قاعة كبار الزوار في المسجد، الذي سبقهم إليها عدد من أصدقاء ومحبي الرئيس الراحل.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».

مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.
علاء وجمال فى «مسجد المشير».. نظرة أخيرة ووداع (صور)
علاء وجمال فى «مسجد المشير».. نظرة أخيرة ووداع (صور)
علاء وجمال فى «مسجد المشير».. نظرة أخيرة ووداع (صور)
علاء وجمال فى «مسجد المشير».. نظرة أخيرة ووداع (صور)

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