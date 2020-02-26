الفخفاخ فى جلسة منح الثقة للحكومة: تونس أمام منعرج تاريخى

قال المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ في افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان التونسي لمنح الثقة لحكومته اليوم الأربعاء، إنه لا يطلب منحه الثقة فقط، بل يدعو أيضًا إلى التقاط اللحظة التاريخية التي صنعها الشعب.وتابع أنه مع الحرية التي يعتز بها، قائلًا: "اليوم بعد 9 سنوات من انتقال سياسي نفتخر به ونجاح محطات انتخابية عديدة تعددية وشفافة لكن لم نصل بعد إلى طريق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي".كما اعتبر الفخفاخ أن تونس اليوم أمام منعرج تاريخي، وأضاف "جئنا اليوم لوضع اللبنة الأولى لبناء تونس المستقبل التي نحلم بها، جئنا من أجل عقد أقوى أعمق".وشدد على أن الفخفاخ وحكومته لن يتسامحا مع كل مظاهر العنف والإرهاب، معلنًا التصدي للمحتكرين والعابثين بقفّة التونسيين وستقاوم التهريب.