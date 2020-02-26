سقوط 26 سائقًا يقودون تحت تأثير المخدر

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت كل الطرق والمحاور وتمكنت من ضبط 26 سائقًا يقودون تحت تأثير المخدر.وجاء توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5314 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت "1989 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 115 مخالفة السير دون ترخيص قيادة وتسيير، 16 دراجة نارية مخالفة، 17 مخالفة، 53 مخالفة شروط الترخيص، 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة".