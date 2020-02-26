سعفان: بدء قبول طلبات التدريب على 3 مهن بالإسماعيلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء الدورة التدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والطباعة على الأواني، والمنسوجات، من أول مارس 2020، ولمدة شهر، بمركز تدريب المستقبل بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.يأتي ذلك في إطار إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها، والذي يتم تنفيذه في 7 محافظات: الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم، وبني سويف.وأوضح ياسر سعيد، مدير المديرية، أن الدورة تتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتستهدف الشباب والفتيات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والشباب من ذوي القدرات الخاصة، ويتم قبول الطلبات للفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، بمقر المديرية بشارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، وبمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل - عمارات مبارك بجوار المعهد الديني بالإسماعيلية.