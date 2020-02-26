جهاز السادات يعقد ندوة تثقيفية عن كورونا

عقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، الندوة التثقيفية الأولى، اليوم، ضمن الخطة المستهدفة للوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص للتعريف بفيروس كورونا المنتشر بجميع أنحاء العالم وطرق الوقاية منه.وألقى الندوة الدكتور عاطف أبوالسعود، رئيس قسم الطب الوقائي وأمراض الكبد بجامعة المنوفية، بحضور أحمد عبد المرضى، نائب رئيس الجهاز والعاملين بالجهاز، وأشاد العاملين بأهمية التعريف بفيروس كورونا، ومدى استفادتهم من الندوة والمناقشات المتبادلة التى نتج عنها اطمئنان جميع الحاضرين.وعرض أهم طرق الوقاية الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروسات، خاصة للأشخاص المصابين بالسكري والقلب وضعف المناعة.