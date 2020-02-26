سائق يخفي 65 طربة حشيش في ملابسه بمحطة قطار

نجحت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط سائق، حال تواجده برصيف محطة سكك حديد القاهرة وبحوزته 65 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام مخبأة بداخل حقيبة ملابسه.بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.