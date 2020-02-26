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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق يخفي 65 طربة حشيش في ملابسه بمحطة قطار

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:57 ص
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط سائق، حال تواجده برصيف محطة سكك حديد القاهرة وبحوزته 65 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام مخبأة بداخل حقيبة ملابسه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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