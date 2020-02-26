موسكو تتسلم نص وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا.وأضاف بوجدانوف -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء-: "لا تزال هناك عراقيل من بعض الجهات حول نص المشروع هذا وسيكون هناك اجتماع للمنتدى السياسي المقرر عقده بمشاركة 40 ممثلًا ليبيًا في القريب العاجل".يذكر أن روسيا أكدت في وقت سابق تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.