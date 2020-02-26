«الصلح خير».. مبادرات بين الأمن العام والمحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قصر حيدر بمركز شرطة ديروط.كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة خليل الجندى بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم؛ بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات.وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، فتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر.