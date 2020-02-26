فرنسا تسجل أول حالة وفاة بسبب «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد.وكشف مسئول في وزارة الصحة الفرنسية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في نبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وكان أوليفيه فيران، وزير الصحة الفرنسي، أعلن أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.وقال فيران، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر مرجح للغاية، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره.وأضاف أن اليوم، ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في ليون، حالته الصحية ليست مقلقة، وكل الباقين، عدا رجل توفي عن 80 عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء، وهم ليسوا ناقلين للعدوى، وأن احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة.وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية سيزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 في الوقت الحالي.