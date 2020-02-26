أردوغان: وجود المرتزقة الموالين لنا فى ليبيا «شرف» لهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في أنقرة، إن عناصر الفصائل السورية الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تقاتل إلى جانب القوات التركية ترى أن تواجدها هناك على الأراضي الليبية شرف لها.وتابع أردوغان متحدثًا باسم تلك المرتزقة، أن القادمون "المرتزقة" من سوريا من الجيش الوطني السوري لهم هدف مشترك، مؤكدًا أن أشقاءهم الذين يقفون معهم في سوريا يرون وجودهم هناك شرف لهم.وكان أردوغان أعلن في نفس المؤتمر مقتل جنديين من القوات التركية في العاصمة الليبية طرابلس.