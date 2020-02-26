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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صاحب الدعاء لمجدى يعقوب بالكعبة: لم أتخيل رد الفعل على الصورة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:33 م
مجدى يعقوب بالكعبة
مجدى يعقوب بالكعبة
إيمان ماهر
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موجة من الجدل أثيرت بعد تكريم الدكتور مجدي يعقوب، الذي أبهر العالم بإنسانيته، ليخرج بعض المُغرضين الذين كل هدفهم خطف الأضواء بنظرية"خالف تُعرف"، ليطلقوا كلمات أغضبت الملايين، ليحسم الجدل المواطن إيهاب زمزم بنشر صورة له وهو ممسك بصورة مجدي يعقوب أمام الكعبة.

وقال إيهاب زمزم، 36 عامًا، للدستور:"تفاجأت بالتعليقات الايجابية، فقد كنت متوقعًا أن الناس ستهاجمني ولكن لم أهتم لأن كل هدفي هو الدعاء للعالم الجليل".

وأضاف "زمزم" الذي يعمل في مجال السياحة:" كنت متوقعًا أن يكون الهجوم علي أكثر من ذلك، والحمد الله الصورة لاقت إعجاب الكثيرين، وتقريبًا أن٩٠٪؜ من التعليقات كانت إيجابية".

وتابع: "كنت أفكر منذ فترة عند أدائى للعمرة أن أدعو للدكتور مجدي يعقوب لأنه أنقذ قلوب الملايين دون أن ينظر لدينهم أو جنسيتهم، ولكن ما حدث من جدل حوله في الفترة الأخيرة جعلني أتخذ القرار بالدعاء له أمام الكعبة"، مشيرًا إلى أنه قام بتصوير الصورة ونشرها لتوثيق دعائه، وليس حقيقيًا ما تم تداوله عن قيامه بعُمرة لمجدي يعقوب.






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