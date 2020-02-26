رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبهة سامح عاشور تنشر تسجيلات لقائمة الإصلاح

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:55 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
طباعة
تداولت جبهة المحامي سامح عاشور، منشورات على صفحاتها عبر "فيسبوك" تضمنت تسجيلات صوتية لعدد من قيادات قائمة الإصلاح النقابي، أظهرت وجود انقسامات داخل القائمة.

كثف المرشحون في انتخابات نقابة المحامين جولاتهم في المحافظات استعدادا للانتخابات المقررة منتصف الشهر المقبل، حيث نظم سامح عاشور مؤتمرا في العياط والبدرشين وحرص رجائي عطية على زيارة محكمتي البدرشين وحلوان ويجهز لمؤتمر في المنيا غدا، كما زار محمد مهران مدينة المحلة في حين نظم صلاح حجازي جولة في محافظة قنا.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه يسعى لصالح الجمعية العمومية وتحقيق الأفضل لهم، كما أن وقوفه بجانب زملائه في مشاكلهم ضمن مسئولياته النقابية التي أوكلت له عند انتخابه.

وانتقد "عاشور" ما وصفه بالحديث السطحي حول مركزية النقابة، موضحا: "قانون المحاماة نص على تواجد نقابة واحدة تدير شئون المهنة لها أذرع في النقابات الفرعية، بل أن الدستور المصري حظر إنشاء أكثر من نقابة لتدير شؤون المهنة الواحدة".

وأكد أن تلك المركزية في صالح المحامين، معلقا: "النقابة الفرعية في 6 أكتوبر إيراداتها التي وردت للنقابة العامة 20 مليون جنيه، بينما أنفقت 35 مليون جنيه، فوحدة النقابة تحمي المحامين ومصالحهم، وهناك ميكنة محدودة الآن بالتوثيق على العقود ودفع الاشتراكات من النقابات الفرعية، وتطبيق الميكنة الكاملة تحتاج لتوافرها أيضا بالمحاكم".

جاء ذلك في رده على تصريحات رجائي عطية في شأن ضرورة تحقيق الاستقلال للنقابات الفرعية بهدف تفعيل دورها لصالح المحامين في المحافظات.

وعلق عاشور: "أريد أشخاص يقولون أفكارا جديدة من أجل صالح المحامين ونناقشها ودراسة مدى إمكانية تطبيقها، بدلا من المغالطات التي يسوقها البعض".

فيما نظمت قائمة الإصلاح النقابي، جولة بمحكمتي البدرشين وحلوان، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد من مرشحي القائمة، ثم تم الانتقال إلى محكمة حلوان الابتدائية.

ووجه "عطية" خلال كلمته انتقادات لعملية إدارة نقابة المحامين في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن سياسيات النقيب الحالي فرغت النقابة من مكانتها وأضرت بالمحامين سواء الشباب أو الشيوخ، مستعرضا برنامجه الانتخابي مع قائمة الإصلاح في شأن تفعيل دور النقابة وتقديم خدمات تليق بالمحامين وأيضا تطوير المهنة والتعديلات التشريعية بهدف ضمان حصانة المحامي.

ما نظم المحامي صلاح الدين حجازي، المرشح على منصب نقيب المحامين، جولة لحشد الدعم له في محافظة قنا، وحرص على لقاء محامي المحافظة والنقاش معهم في الشأن النقابي والانتخابي، واستعرض جزءً من برنامجه الانتخابي، في شأن توفير 50 ألف جنيه لكل محامي يخرج على المعاش، وإنشاء 3 مستشفيات خاصة بالمحامين في القاهرة والإسكندرية والصعيد، وتقديم قروض ميسرة للشباب.

كما قام المحامي محمد مهران، المرشح على منصب نقيب المحامين، بجولة للترويج لبرنامجه الانتخابي في مدينة المحلة، وعقد مؤتمرا هناك استعرض فيه تفاصيل برنامجه، وتلى ذلك عقد جلسة نقاشية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل النقابة، استمع خلالها مهران لبعض المقترحات الهامة في صالح مهنة المحاماة، مؤكدا دعمه الكامل لتطبيقها على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة

تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صورة)

لماذا تعاملت الدولة مع مبارك بهذا التقدير بعد وفاته؟.. الباز يجيب

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

حريق في محكمة دمنهور.. النيران طالت الملفات الورقية

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

الأكثر قراءة

جثمان مبارك يصل إلى «مسجد المشير» على هليكوبتر (فيديو)

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

بـ15.2 مليار دولار.. تفاصيل أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى مصر

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

الشعلة الأولمبية تمر بمناطق تاريخية في اليونان قبل التوجه لليابان

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

خيرية المنصور تكتب: رحلتي مع محمد الباز ومريم المصرية

اليوم.. «الجزويت» الثقافي يستضيف محمد أبو الغار

«ليلة لا تنسي» ترصد تفاصيل بناء وغرق «تيتانيك»

«اللغز الأنثوى» على طاولة نادى كتاب هن.. الليلة