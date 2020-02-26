جبهة سامح عاشور تنشر تسجيلات لقائمة الإصلاح

تداولت جبهة المحامي سامح عاشور، منشورات على صفحاتها عبر "فيسبوك" تضمنت تسجيلات صوتية لعدد من قيادات قائمة الإصلاح النقابي، أظهرت وجود انقسامات داخل القائمة.كثف المرشحون في انتخابات نقابة المحامين جولاتهم في المحافظات استعدادا للانتخابات المقررة منتصف الشهر المقبل، حيث نظم سامح عاشور مؤتمرا في العياط والبدرشين وحرص رجائي عطية على زيارة محكمتي البدرشين وحلوان ويجهز لمؤتمر في المنيا غدا، كما زار محمد مهران مدينة المحلة في حين نظم صلاح حجازي جولة في محافظة قنا.وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه يسعى لصالح الجمعية العمومية وتحقيق الأفضل لهم، كما أن وقوفه بجانب زملائه في مشاكلهم ضمن مسئولياته النقابية التي أوكلت له عند انتخابه.وانتقد "عاشور" ما وصفه بالحديث السطحي حول مركزية النقابة، موضحا: "قانون المحاماة نص على تواجد نقابة واحدة تدير شئون المهنة لها أذرع في النقابات الفرعية، بل أن الدستور المصري حظر إنشاء أكثر من نقابة لتدير شؤون المهنة الواحدة".وأكد أن تلك المركزية في صالح المحامين، معلقا: "النقابة الفرعية في 6 أكتوبر إيراداتها التي وردت للنقابة العامة 20 مليون جنيه، بينما أنفقت 35 مليون جنيه، فوحدة النقابة تحمي المحامين ومصالحهم، وهناك ميكنة محدودة الآن بالتوثيق على العقود ودفع الاشتراكات من النقابات الفرعية، وتطبيق الميكنة الكاملة تحتاج لتوافرها أيضا بالمحاكم".جاء ذلك في رده على تصريحات رجائي عطية في شأن ضرورة تحقيق الاستقلال للنقابات الفرعية بهدف تفعيل دورها لصالح المحامين في المحافظات.وعلق عاشور: "أريد أشخاص يقولون أفكارا جديدة من أجل صالح المحامين ونناقشها ودراسة مدى إمكانية تطبيقها، بدلا من المغالطات التي يسوقها البعض".فيما نظمت قائمة الإصلاح النقابي، جولة بمحكمتي البدرشين وحلوان، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد من مرشحي القائمة، ثم تم الانتقال إلى محكمة حلوان الابتدائية.ووجه "عطية" خلال كلمته انتقادات لعملية إدارة نقابة المحامين في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن سياسيات النقيب الحالي فرغت النقابة من مكانتها وأضرت بالمحامين سواء الشباب أو الشيوخ، مستعرضا برنامجه الانتخابي مع قائمة الإصلاح في شأن تفعيل دور النقابة وتقديم خدمات تليق بالمحامين وأيضا تطوير المهنة والتعديلات التشريعية بهدف ضمان حصانة المحامي.ما نظم المحامي صلاح الدين حجازي، المرشح على منصب نقيب المحامين، جولة لحشد الدعم له في محافظة قنا، وحرص على لقاء محامي المحافظة والنقاش معهم في الشأن النقابي والانتخابي، واستعرض جزءً من برنامجه الانتخابي، في شأن توفير 50 ألف جنيه لكل محامي يخرج على المعاش، وإنشاء 3 مستشفيات خاصة بالمحامين في القاهرة والإسكندرية والصعيد، وتقديم قروض ميسرة للشباب.كما قام المحامي محمد مهران، المرشح على منصب نقيب المحامين، بجولة للترويج لبرنامجه الانتخابي في مدينة المحلة، وعقد مؤتمرا هناك استعرض فيه تفاصيل برنامجه، وتلى ذلك عقد جلسة نقاشية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل النقابة، استمع خلالها مهران لبعض المقترحات الهامة في صالح مهنة المحاماة، مؤكدا دعمه الكامل لتطبيقها على أرض الواقع.