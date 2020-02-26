خدمة المواطنين بمكتب شيخ الأزهر تفحص 10654 شكوى فى 2019

تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، من بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة، مجلس النواب، وكآفة القطاعات والإدارات الفرعية بالمناطق، 10654 شكوى خلال عام 2019.وأنجزت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، عدد (10591) شكوى بنسبة (99%)، ما ساهم في سرعة الإنجاز والرد على تلك الشكاوي في أقصر وقت ممكن، الربط الإلكتروني بالأزهر الشريف.يأتي هذا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذى نص في مادته الأولى على إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيا.