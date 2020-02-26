وفد روسى يزور تركيا لبحث الأزمة فى إدلب

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن وفدًا روسيًا سيزور تركيا، اليوم الأربعاء؛ لبحث الأزمة في محافطة إدلب، آخر معقل كبير تحت سيطرة المعارضة في سوريا، حسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".وسيصل الوفد روسي بعد ظهر اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسئولين أتراكا من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات الوطني في مبنى وزارة الخارجية؛ لبحث أزمة إدلب.وتعتبر هذه الجولة من المباحثات الثالثة بعد فشل جولتين سابقتين في أنقرة وموسكو بالتوصل لاتفاق ينهي أزمة إدلب التي تشهد معارك بين الجيش السوري بدعم روسي وفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا.وكان الجيش السوري قد استعاد سيطرته على بلدة "كفرنبل" بريف إدلب، الثلاثاء، كما استطاعت فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على بلدة "النيرب" الاستراتيجية بالكامل في اليوم نفسه.