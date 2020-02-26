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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مطار القاهرة يستعد لاستقبال وفود تشييع جثمان مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:34 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
هدير مصطفي
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شهد مطار القاهرة الدولي حالة من الاستنفار الأمني استعدادًا لاستقبال الوفود المعزية في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل بعد ظهر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ويدفن بمقابر العائلة فى مصر الجديدة.

كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم، كما نكست دولة الإمارات أعلامها حدادًا على الرئيس الأسبق.

وشهدت مقابر عائلة مبارك بمصر الجديدة استعدادات لاستقبال الجثمان، وقد ترددت أنباء أنه سيتم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الجمعة المقبل، وقد نشر علاء مبارك على حسابه الشخصى بـ"تويتر" برقية عزاء أعلن فيها عن وفاة والده.

والرئيس الأسبق حسني مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية في يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً في الحكم منذ عهد محمد علي.

وتخرج مبارك فى الكلية الجوية عام 1950، وترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

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