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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبد الغفار يؤكد دور اليونسكو فى التربية والعلوم والثقافة في مصر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:34 ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مساء أمس الثلاثاء، فيرمين إدوارد ماتوكو مساعد المدير العام لليونسكو لأولوية إفريقيا والعلاقات الخارجية والوفد المرافق له، بحضور د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود. غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة في كافة المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الدور المهم الذى تقوم به منظمة اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم والثقافة في مصر من خلال مكتبها الإقليمي بالقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم والابتكار، وزيادة عدد كراسي اليونسكو الجامعية بمصر، خاصة في البرامج الهامة، مثل: برامج العلوم، والذكاء الاصطناعي، والعلوم المفتوحة.

وأضاف أن مصر تهتم بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية، موضحًا أن مصر قد استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحرز تقدمًا كبيرًا في مسيرة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن مصر لديها استراتيجية وطنية في الذكاء الاصطناعي، وترتكز هذه الاستراتيجية على محوري الابتكار والإبداع، وتستجيب في ذات الوقت لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة باعتبار عام 2020 عامًا لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة بكل الجامعات المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأعرب عن تقدير مصر حكومة وشعبًا لدور اليونسكو الرائد في نشر السلام والمعرفة، ودعم جهود التنمية في العالم، داعيًا إلى الحفاظ على دور المنظمة الخلاق في تحقيق السلام والتنمية البشرية.

ومن جانبه، توجه مساعد المدير العام لليونسكو بالشكر لمصر على دعمها لليونسكو منذ تأسيسها، وعلى تقديم مبنى متميز للمكتب الإقليمي للمنظمة بمدينة السادس من أكتوبر، منوهًا بمستوى التعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في دعم أنشطة وبرامج المنظمة.

وأشاد مساعد المدير العام لليونسكو باستضافة مصر لمؤتمر عموم إفريقيا لعلوم البحرية لأجل التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا يعكس مكانة مصر المتميزة في إفريقيا، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على إنجاح المؤتمر بما لديها من خبرة واسعة في تنظيم المؤتمرات الدولية.

كما عبر مساعد المدير العام لليونسكو عن سعادته بنجاح اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو في تنظيم فعاليات الاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية حول "تعزيز دور وقدرات اللجان الوطنية العربية" خلال الفترة من 24 – 27 فبراير الجاري، بمشاركة 15 لجنة وطنية عربية ولجنتين من أوروبا (سويسرا، فرنسا).

وفي ختام اللقاء قام مساعد المدير العام لليونسكو بإهداء الوزير بعض المطبوعات عن جهود اليونسكو وأنشطتها في مجالات العلوم والثقافة والتربية، كما أهداه الوزير درع الوزارة تقديرًا لدور ورسالة اليونسكو النبيلة.
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

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