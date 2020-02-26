الرئيس الإيرانى: يجب ألا يصبح «كورونا» سلاحًا في يد العدو

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا يصبح فيروس كورونا "سلاحا في يد العدو" يمنع العمل والإنتاج في إيران.ونقل الموقع الرسمي للرئاسة عن روحاني قوله: "يجب عدم تحويل كورونا إلى سلاح في يد أعدائنا لتعطيل العمل والإنتاج في البلاد".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الخطير إلى 65 شخصا، حسبما نقلته فضائية "الحدث".