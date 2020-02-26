ماليزيا تجري مشاورات مع النواب لحل أزمة الفراغ السياسي

بحث ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه مع أعضاء البرلمان (222 عضوا) في القصر الوطني الماليزي سبل حل أزمة الفراغ السياسي بالبلاد.وقال مشرف القصر الوطني الماليزي أحمد فاضل شمس الدين - وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية -" أثق من أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الفيدرالي حيث يرغب جلالة الملك أن يصبح اللقاء شفافا".يذكر أن الملك قبل استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد، إلا أنه كلفه بتولي رئاسة الوزراء بشكل مؤقت لتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، بعد أن بعث مهاتير محمد برسالة استقالته لملك البلاد أمس الأول الاثنين في خطوة مفاجئة.