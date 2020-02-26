السلفادور تمنع إيطاليا وكوريا الجنوبية من الدخول بسبب «كورونا»

أعلن الرئيس السلفادوري، نجيب أبوكيلة، اليوم الأربعاء، أن السلفادور ستمنع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية من دخول البلاد؛ منعا لانتشار فيروس "كورونا".وكتب أبوكيلة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتدوينات المصغرة: "أمرت دائرة الهجرة بحظر دخول مواطني إيطاليا وكوريا الجنوبية من دخول البلاد؛ منعا لانتشار فيروس كورونا"، ولم تعلن السلفادور عن أي حالة إصابة بـ"كورونا" حتى الآن.وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في 31 ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من دول العالم.وصنفت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق فيروس "كورونا" على أنه "وباء"، وأعلنت حالة طواريء صحية ذات بعد دولي.