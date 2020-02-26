ما هى الصدمة التسممية الحادة التى مات بها مبارك؟

"تعريفها"





"أعراضها"





"مضاعافات المرض"





"صدمة تسممية حادة نتيجة الوفاة"، هكذا قال التقرير الطبي الذي صدر من مستشفى الجلاء العسكري، الخاص بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وطرق العلاج التي اتبعها الطاقم الطبي وهي اشتباه انسداد بالأمعاء.متلازمة الصدمة السامة هي مضاعفات نادرة تهدد الحياة بسبب أنواع من العدوى البكتيرية، وغالبًا ما تنتج عن السموم التي تنتجها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، ولكن قد تحدث هذه الحالة أيضًا بسبب السموم التي تنتجها مجموعة البكتيريا العقدية.حمى شديدة مفاجئة، انخفاض ضغط الدم، القيء أو الإسهال، طفحًا جلديًا يشبه حروق الشمس، وبالأخص على الكفين وباطن القدمين، التشوش، آلام في العضلات، إحمرار العين والفم والحلق، النوبات، الصداع.من الممكن أن تتطور بشكل سريع إلى غيبوبة، وفشل عدد من أجهزة الجسم، الصدمة، الفشل الكلوي، والموت.