«التعليم» تعلن مقترح جدول الثانوية العامة اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم رفع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، المقترح من قيادات الوزارة، خلال الساعات القادمة من اليوم، عبر هذا الرابط http:httpthanwya.emis.gov.eg.وأعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم وضع الجدول وفقًا لموعد عقد الامتحانات المحدد وفقًا للخريطة الزمنية، وهي الدور الأول اعتبارًا 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من 15 أغسطس 2020.وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية، أنه جاري وضع جدول مقترح، لعمل حوار مجتمعي بشأنه قبل اعتماده في صورته النهائية من وزير التربية والتعليم.وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة راعت هذا العام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، أن تكون الفواصل بين المواد معقولة لمنح الطلاب فرصة لمراجعة المواد قبل الامتحان، كما أنه تم مراعاة وضع المواد المرتبطة ببعضها لسهولة التصحيح مثل مادة الاقتصاد ومادة الجغرافيا في معلم واحد الذي يعلم المادتين.وأضاف حجازي، أنه سيتم الاستماع إلى جميع التعديلات المقترحة من اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء، بشرط عدم المساس بموعد بدء وانتهاء الامتحانات في جدول امتحانات الثانوية العامة، لأنها جدول زمني محدد.