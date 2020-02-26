اليابان: مفاعل فوكوشيما المنكوبة 2011 يجتاز فحص السلامة

اجتاز مفاعل نووي شمال شرق اليابان الذي تضرر من كارثة تسونامي عام 2011، مسحا رسميا لمراقبة السلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، ما يمهد الطريق لإعادة تشغيله بعد الانتهاء من إجراءات مكافحة الكوارث بحلول نهاية مارس من العام المقبل.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الوحدة رقم 2 في مصنع أوناجاوا التابع لشركة توهوكو للطاقة الكهربائية في مقاطعة مياجي حصلت على موافقة هيئة التنظيم النووي، لتصبح ثاني مفاعل تضرر من الكوارث بعد محطة توكاي رقم 2 في مقاطعة ايباراكي، الذي يجتاز معايير السلامة الأكثر صرامة الصادرة بعد أزمة فوكوشيما النووية.ولا تزال هناك حاجة إلى استكمال إجراءات مكافحة الكوارث في المصنع المتاخم لبلدة أوناجاوا ومدينة إيشينوماكي، بما في ذلك بناء جدار بحري وقائي ضد تسونامي بارتفاع 800 متر. ويحتاج المشغل أيضا إلى الحصول على موافقة السكان المحليين قبل إعادة تشغيل المصنع.