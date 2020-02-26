استقرار سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا بالبنوك، حيث سجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري 16.90 جنيه للشراء، و17.01 جنيه للبيع.وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري 16.89 جنيه للشراء، 17.02 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر، 16.89 جنيه للشراء، 17.02 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك الإسكندرية، 16.85 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.