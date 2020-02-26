«الناتو» يحث الأفغان على إظهار الوحدة الوطنية لدعم عملية السلام

حث السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يينس ستولتنبرج، جميع الأفغان على إظهار الوحدة الوطنية لدعم عملية السلام.وقال ستولتنبرج، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن هذا هو الوقت الذي يجب فيه على جميع القوى السياسية المسئولة أن تشارك في الحوار وأن تتوحد وراء عملية السلام التي تعد هي الأولوية لجميع الأفغان.وأثنى سكرتير عام "ناتو" على تصميم الشعب الأفغاني الذي مارس حقه الديمقراطي في التصويت في الانتخابات، كما أشاد بقوات الأمن الأفغانية التي عملت باحترافية وشجاعة من أجل تأمين عملية التصويت.وشدد على ضرورة معالجة أي مخاوف بشأن العملية الانتخابية وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية، داعيا جميع الأطراف السياسية الأفغانية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض الاستقرار السياسي.وأكد ستولتنبرج التزام "ناتو" بتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان على المدى الطويل، موضحا أن الحلف سيواصل تزويد قوات الأمن الأفغانية بالتدريب والدعم المالي حتى تتمكن من محاربة الإرهاب وتهيئة الظروف للسلام.