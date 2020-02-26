رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تستدعي السفير الصيني لمناقشة مصير مواطنها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:28 ص
الخارجية السويدية
الخارجية السويدية
أ ش أ
طباعة
استدعت الخارجية السويدية السفير الصيني لديها غوي كونجيو، لمناقشة مصير المواطن السويدي من أصل صيني غوي مينهاي، الموقوف في الصين والمدان بتهمة التجسس.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند: "إن ستوكهولم تواصل المطالبة بالإفراج عن غوي والوصول إلى مواطننا لمنحه الدعم القنصلي الذي يتمتع به".

وقال المتحدث باسم الوزارة السويدية يوهان نديسي، في تصريحات أوردها موقع (ذا لوكال) السويدي، "اطلعنا على التقارير المتعلقة بالحكم الصادر بحق غوي مينهاي، وكررنا مطالبنا بالإفراج عن غوي مينهاي، وبضرورة منحنا حق الوصول الدبلوماسي إلى مواطننا".

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي، الصين باحترام حقوق الإنسان، متهما إياها بعدم احترام حقوق المواطن السويدي.

وقال متحدث باسم الاتحاد" إن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات بشأن هذه القضية، حقوقه، بما في ذلك من بين أمور أخرى الوصول القنصلي والإجراءات القانونية، التي لم يتم احترامها".

وأضاف "لقد أثار الاتحاد الأوروبي قضية غوي مينهاي مع السلطات الصينية في مناسبات عديدة، سواء في القطاعين العام والخاص، وعلى أعلى المستويات، وسيواصل القيام بذلك".

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تدعم السويد في القضية وتتوقع أن تتعاون بكين.

وقد تم اختطاف غوي من قبل السلطات بينما كان في قطار متجه إلى بكين في فبراير 2018، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "إنه بما أن بكين لا تعترف بالجنسية المزدوجة، إلا أنه يتم التعامل معه كمواطن صيني".

كانت محكمة في مدينة نينغبو بمقاطعة جيجيانغ شرقي الصين أصدرت حكما، في وقت سابق، يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشر غوي مينهاي (55 سنة)، بعدما أدانته بتهمة "نقل المعلومات السرية بشكل غير قانوني إلى الخارج"، فضلا عن حرمانه من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات.

ويعد غوي مينهاي أحد مالكي دار النشر "مايتي كارنت" في هونغ كونغ، وكان ينشر كتبا تضمنت انتقادات إلى القيادة السياسية للصين والحزب الشيوعي الصيني.

موضوعات متعلقة

مجهولون يقتحمون منزل لاعب الزمالك ويبرحونه ضربًا

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

الكويت تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ11 حالة

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

الأكثر قراءة

بـ15.2 مليار دولار.. تفاصيل أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى مصر

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

الشعلة الأولمبية تمر بمناطق تاريخية في اليونان قبل التوجه لليابان

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

«ليلة لا تنسي» ترصد تفاصيل بناء وغرق «تيتانيك»

«اللغز الأنثوى» على طاولة نادى كتاب هن.. الليلة

«الحياة السرية للأشجار».. قصة ليلة واحدة ورواية قد لا تكتمل

الدكتور محمد أبو الغار فى ضيافة صالون جزويت القاهرة.. اليوم