استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار، اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا حيث سجل السعر 15.52 جنيه للشراء، 15.62 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار ببنوك الأهلي المصري ومصر 15.61 جنيه للبيع، 15.51 جنيه للشراء، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي، 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع.