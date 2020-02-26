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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بالرلمان بشأن زيوت سيارات «بير السلم»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:27 ص
زين الدين
زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو بالبحيرة وكيل لجنة وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول انتشار العديد من زيوت السيارات التالفة مجهولة المصدر في السوق المصري مؤخرًا، ما بين إنتاج في مصانع "بير السلم" ومستوردة من الخارج والتي تكون سبب رئيسي في أغلبية حوادث الطرق.

وأكد زين الدين، أن السبب وراء انتشارها هو سعي التجار للكسب غير المشروع، دون النظر إلى خطورة ذلك على أرواح الغير، ما دفع بعض الأشخاص للقيام بتجميع زيوت السيارات المستعملة من قبل محطات الوقود ومنافذ بيع الزيوت، وإعادة تدويرها، من خلال تنقية الزيوت المستعملة من الشوائب، وخلطها إما بسولار أو زيت آخر أو مواد لزوجة، ومكسبات لون، لتبدو فى شكل وهيئة الزيت الأصلى، وهناك من يقوم باستيراد زيوت مجهولة لم تخضع للفحص.

وأشار إلى أنه تتراوح قيمة الاستهلاك لزيوت السيارات في السوق المصري من 260 إلى 280 مليون لتر سنويًا، للاستهلاك لقرابة 9.4 مليـون مركبة، منها 3.2 مليـون مركبة بنسبة 34.5% بالمحافظات الحضرية، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أنه يتم استخدام علامات تجارية مُقلدة ليتم وضعها أسفل البراميل، حتى لا يلاحظ المشتري أن هذا الزيت به مشكلة رغم سعره الرخيص عن الزيت الذي يُباع بتوكيلات السيارات، وتباع في الورش غير المرخصة، ويستخدمها أصحاب السيارات دون علمهم، ولا يكتشفون ذلك إلا وقت الحادث.

وأكد عضو مجلس النواب خطورة الزيوت الرديئة على البيئة وعلى السيارات، حيث تقلل من عمر المحرك بسبب التآكل الفوري، وأيضا ارتفاع معدل استهلاك الوقود وإخراج كمية كبيرة من العادم.

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