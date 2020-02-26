أبوالسعد: تخفيف الأعباء الضريبية على المصانع يدعم الاقتصاد

أشادت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشروع القانون الذي قدمته الحكومة في شأن تخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب المصانع.وقالت أبوالسعد، في بيان، إنها سبق أن تقدمت بأدوات رقابية وتشريعية بشأن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وناشدت كثيرا بضرورة تخفيف الضرائب عنها، مؤكدة أن ارتفاع الضريبة العقارية على المصانع يؤدي إلى إغلاقها أو زيادة قيمة منتجاتها بما يشكل عبء على المواطن، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة، تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع.وأوضحت، أن المصانع أو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، مضيفة أن هذه المشروعات لها دور في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وزيادة الناتج القومي.