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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتفقد مستشفى الحمام المركزي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:26 ص
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
ياسمين شعيب
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تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الحمام المركزي، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين حيث قام بالمرور على جميع أقسام المستشفى: "الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الأشعة، المعامل، العمليات، الأقسام الداخلي".

وعقد وكيل صحة مطروح اجتماعا مع الفريق الطبي بالمستشفى، مؤكدا على حسن التعامل مع المرضى والمترددين على المستشفى من الأهالي، وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم موجها بعمل دورات تدريبية في فن الاتصال والتواصل للفرق الطبية موصيا بحسن معاملة المرضى.

كما عقد الدكتور خالد عبدالغني اجتماعا مع بعض عواقل ومشايخ وعمد مدينة الحمام وذلك للتواصل معهم من أجل المشاركة الفعالة في تنمية المستشفى بما يعود بالنفع على أهالي الحمام.

وأكد على حل المشاكل التي تم طرحها في الاجتماع وتوفير الكوادر الطبية للمستشفى في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا تهاون في حق المريض مقدما الشكر إلى العمد والمشايخ على حفاوة الاستقبال واستعدادهم لدعم إدارة المستشفى للحصول على أعلى معدل للرضا عند متلقي الخدمة.
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

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