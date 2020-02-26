وكيل «صحة مطروح» يتفقد مستشفى الحمام المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الحمام المركزي، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين حيث قام بالمرور على جميع أقسام المستشفى: "الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الأشعة، المعامل، العمليات، الأقسام الداخلي".وعقد وكيل صحة مطروح اجتماعا مع الفريق الطبي بالمستشفى، مؤكدا على حسن التعامل مع المرضى والمترددين على المستشفى من الأهالي، وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم موجها بعمل دورات تدريبية في فن الاتصال والتواصل للفرق الطبية موصيا بحسن معاملة المرضى.كما عقد الدكتور خالد عبدالغني اجتماعا مع بعض عواقل ومشايخ وعمد مدينة الحمام وذلك للتواصل معهم من أجل المشاركة الفعالة في تنمية المستشفى بما يعود بالنفع على أهالي الحمام.وأكد على حل المشاكل التي تم طرحها في الاجتماع وتوفير الكوادر الطبية للمستشفى في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا تهاون في حق المريض مقدما الشكر إلى العمد والمشايخ على حفاوة الاستقبال واستعدادهم لدعم إدارة المستشفى للحصول على أعلى معدل للرضا عند متلقي الخدمة.