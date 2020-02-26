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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

500 مليون دولار خسائر السياحة في إندونيسيا بسبب كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:23 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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صرح الوزير المنسق لشؤون البحرية التجارية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بانديجايتان، أن قطاع السياحة في إندونيسيا تأثر بصورة سلبية بتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد كوفيد - 19 حول دول العالم، وأن التقديرات تشير إلى أن الخسائر بالنسبة لإندونيسيا بلغت حتى الآن 500 مليون دولار.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست اليوم الأربعاء عن الوزير الإندونيسي القول في تصريحات أدلى بها أمس في جاكرتا" طبقا لبيانات البنك المركزي الإندونيسي فإن السياحة لدينا خسرت 500 مليون دولار في شهر واحد".

أوضح أن الحكومة الإندونيسية وضعت حزم من الإجراءات الخاصة بقطاع السياحة تستهدف الحد من حجم هذه الخسائر.

وقال الوزير إن حوالي 173 مليون سائح صيني يسافرون في جولات سياحية حول العالم سنويا، مما يدر دخلا عالميا تبلغ قيمته 270 مليار دولار، مضيفا أن إندونيسيا تستقبل سنويا من بين هذا العدد حوالي مليوني سائح صيني فقط، وذلك في الوقت الذي تستقبل فيه كل من سنغافورة واليابان حوالي 6 ملايين سائح صيني.

وذكر لوهوت أن إندونيسيا تقوم بحملة تستهدف زيادة عدد السائحين الصينيين لما يصل إلى 10 ملايين سائح سنويا في المستقبل.

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