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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الثروات التعدينية»: 6 شركات تقدمت بعروض لمناقصة الفوسفات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:20 ص
صورة من الحوار
صورة من الحوار
سيد ابراهيم
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كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لوزارة البترول، أن المناقصة الأخيرة المطروحة، فبراير الجاري، بشأن تكسير وغربلة خام الفوسفات الخشن لكمية 500 ألف طن في وادي الشغب بمحافظة أسوان، تقدمت لها نحو 6 شركات بعروض حتى الأن.

وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفوسفات المصري من أجود أنواع الفوسفات في العالم وخاصة فوسفات وادي النيل، مشيرًا إلى أنه يوجد بالفعل مصانع لتصنيع الفوسفات في مصر وتعمل على القيمة المضافة، كما يوجد مشروع ضخم يتم تنفيذه بالوادي الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك، وهذا المصنع سيحد من عملية التصدير على أن يتم إخراج المنتج بشكل نهائي لتعظيم القيمة المضافة حسب خطة الدولة، بأنه بدلا من تصدير الفوسفات الخام بقيمة تصل إلى 40 دولار للطن، يتم تصنيعه حمض فوسفوريك يباع بنحو 600 دولار للطن.

وقال، إن الشركة المصرية للثروات التعدينية تعمل في تكسير وإنتاج الفوسفات، والحديد في أسوان، ومناجم "الكوارتز" في مناجم القصير، والتلج، والمنجنيز، والرمال البيضاء، والحجر الجيري في المنيا، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014 وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، أصبح الأن جاذب للاستثمارات التعدينية في مصر وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج القومي والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية ستتيح للمستثمر فترات بحث أطول مما كانت سابقة وسرعة الإجراءات في عقد الاتفاقيات.

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