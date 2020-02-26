ضبط 993 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة موسعة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 993 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن، 165 حكما بالحبس الجزئي، و31 حكما بالحبس مستأنف، فضلًا عن 545 حكما غرامات، و245 حكما مخالفات.وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.