حريق في محكمة دمنهور.. النيران طالت الملفات الورقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بالبحيرة من السيطرة على حريق محدود نشب بالدور الأول بمحكمة دمنهور دون حدوث أي إصابات.كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائيةوبالفحص تبين نشوب حريق بغرفة النسخ لمأمورية الاستئناف بمحكمة دمنهور الابتدائية.وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع، إلى مكان الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.وأسفر الحريق عن تلف عدد من أجهزة الكمبيوتر والملفات الورقية الخاصة بالعمل داخل محكمة الاستئناف.وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.