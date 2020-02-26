وفد متعدد الجنسيات يزور الغربية للتعريف بالمشروعات الصغيرة

زار مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، وفد متعدد الجنسيات من قارتي إفريقيا وآسيا، ويتمثل الوفد في 16 مبعوثا من 18 دولة مختلفة، ويرافق الوفد محمد سعيد مشرف الوفد، وثلاثة مترجمين.استقبل الوفد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وعدد من قيادات المديرية،حيث رحب وكيل الوزارة بالوفد وقام بتعريفهم بالإدارات الموجودة بالديوان، وكل مجالات العمل بها، والأنشطة المقامة وكل ما يخص المحافظة زراعيا.وأكد وكيل الوزارة أن سبب الزيارة ليتم تعريف الوفد بالمشروعات الصغيرة للمرأة الريفية من تربية مواشي وإنتاج وتصنيع ألبان والمشغولات اليدوية.