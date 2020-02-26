الصين تسجل 406 إصابات جديدة بـ «كورونا» و52 وفاة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن 406 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و52 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 2718 والإصابات المؤكدة إلى 78190 حتى نهاية أمس.وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد) سجلت 401 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس من إجمالي الإصابات المسجلة في شتى أنحاء الصين و52 وفاة هي جميع الوفيات الجديدة المسجلة.وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 439 حالة جديدة مشتبه بها أمس، فيما خرج 2422 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي من غادروا المستشفيات بعد شفائهم إلى 29775 شخصا، وأوضحت أنه تم تتبع 647406 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ما يزال 79108 أشخاص منهم تحت الملاحظة الطبية.وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 85 حالة إصابة مؤكدة من بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و31 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما خرج 18 مريضا في هونج كونج و7 مرضى في ماكاو و5 مرضى في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.وأشارت اللجنة إلى أن العدد اليومي للمرضى المتعافين حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات في الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الثامن على التوالي، حيث غادر 2422 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم أمس الثلاثاء، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم في اليوم ذاته، والذي بلغ 406 أشخاص.ولفتت اللجنة إلى أن أمس يعد السابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الإصابات الجديدة اليومية في الصين أقل من ألف حالة.وفي سياق متصل، أعيد فتح "كهوف لونغمن الصخرية" في مقاطعة خنان بوسط الصين، وهي موقع تراث ثقافي عالمي، أمام الزوار بعد شهر من إغلاقه وسط تفشي فيروس كورونا.وأوضحت لجنة إدارة المنطقة السياحية أنه يجب أن تكون درجة حرارة جسم السياح طبيعية ويرتدون كمامات، وعليهم حجز تذاكر دخولهم عبر الإنترنت والدخول إلى المنطقة باستخدام نظام "مسح الوجه" للتعرف على الهوية.ويتم تطهير المرافق في الموقع السياحي، بما في ذلك القوارب السياحية والحافلات السياحية الكهربائية والمراحيض والمراكز السياحية، 3 مرات في اليوم.وتتحكم لجنة إدارة المنطقة أيضا في أعداد الزوار، حيث تعمل القوارب والحافلات السياحية بنصف سعة الركاب المصممة كحد أقصى.يذكر أنه تم إغلاق الموقع السياحي أمام الزوار في 24 يناير الماضي، مع وقف جميع الأنشطة السياحية في محاولة للحد من خطر الإصابة بالفيروس.ويوجد في موقع كهوف لونغمن الصخرية أكثر من 2300 كهف صخري وأكثر من 110 آلاف تمثال وصورة بوذية وما يزيد على 80 برجا بوذيا، بالإضافة إلى 2800 لوحة حجرية منقوشة، وتم بناؤه خلال عهد أسرة وي الشمالية ( 386-557 م) وأسرة سونغ ( 960-1279 م).