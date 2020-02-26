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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيئول تسجل حالة وفاة جديدة مصابة بـ«كورونا»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:00 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 12 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن السلطات سجلت أيضا 169 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 1146 حالة.

وتعد كنيسة شينتشونجي التي تضم حوالي 210،000 عضو في جميع أنحاء البلاد، بؤرة لانتشار العدوى، حيث بلغ عدد المصابين المرتبطين بالكنيسة أكثر من نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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