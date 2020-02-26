سفارة روسيا ترسل مذكرة احتجاج للخارجية الأمريكية

أرسلت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج للخارجية الأمريكية طالبت فيها بتخفيف قيود السجن الإضافية المفروضة على المواطن الروسي فيكتور بوت.وقال المتحدث الصحفي للبعثة الدبلوماسية، في بيان حصلت وكالات أنباء روسية: "تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية القيود الإضافية المفروضة على المواطن الروسي، فيكتور بوت، القابع بقسم خاص في سجن "ماريون" بولاية إلينوي ونطالب السلطات الأمريكية بإلغاء التدابير القاسية غير المبررة".جدير بالذكر أن المواطن الروسي فيكتور بوت، اعتقل في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مارس 2008، وتمَّ تسليمه لواشنطن في نوفمبر 2010، وبعد عام اعتبرته المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيويورك مذنبًا بالتآمر، بعد اتهامه ببيع أسلحة لجماعة "القوات المسلحة الثورية" في كولومبيا، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية، وفي أبريل 2012، صدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا، وهو الحكم الذي أثار استنكار موسكو، المدافعة عن حقوق مواطنيها داخل أراضي روسيا الاتحادية وخارجها.