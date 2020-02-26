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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بـ«كورونا»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:46 ص
كورونا
كورونا
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أعلن الجيش الأمريكي أن أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية أصيب بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأربعاء - إن الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايجو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وقد وضع في حجر صحي في مقر إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قد أعلنت، أمس الأول الاثنين، أن 13 جنديا في الخدمة العسكرية أصيبوا بفيروس "كورونا"، مؤكدة عزل نحو 7500 عسكري. وأضافت انه تم تأكيد 10 حالات مصابة بفيروس "كورونا" في الجيش، وحالة واحدة في كل من البحرية، والقوات الجوية ومشاة البحرية.

وقال مون هونج سيك، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع: "هناك حوالي 350 شخصا ظهرت عليهم أعراض الإصابة، أو كانوا على اتصال مباشر بالمرضى، لكننا طبقنا معايير الحجر الصحي الصارمة كإجراء وقائي".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دوو تأجيل تدريبات مشتركة بين جيشي البلدين، وتقليصها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر - في مؤتمر صحفي مشترك في البنتاجون - "أنا متأكد من أننا سنظل مستعدين تماما للتعامل مع أي تهديدات سنواجهها معا".

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