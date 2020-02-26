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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمين الأمم المتحدة ينعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:43 ص
حسني مبارك
حسني مبارك
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أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك عقب الإعلان عن وفاته أمس الثلاثاء.

ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، قوله إن جوتيريش، أكد في رسالته، أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.

وقال دوجاريك: "إن الأمين العام يشدد مجددا على التزام الأمم المتحدة باستمرار العمل إلى جانب حكومة مصر وشعبها في دفع عجلة التطورات الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي لمنفعة جميع المصريين".

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