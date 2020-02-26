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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي الأقصر يفتحون الدواوين لتلقى العزاء في وفاة «مبارك»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:54 ص
أهالي الأقصر
أهالي الأقصر
هدى الأمير
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عبر أهالي الأقصر عن حزنهم إزاء وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث فُتحت دواوين العائلات لتلقي واجب العزاء.

وقال أحمد إبراهيم، أحد أهالي الأقصر، إن أهالي منطقة نجع الملقطة بالكرنك القديم، أقاموا واجب العزاء ترحمًا على الرئيس الأسبق، وعرفانا بجميله على الوطن والأقصر تحديدا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن نسيان فضله لوقوفه مع الأقصر في حادث الدير البحري، واتخذ إجراءات أمنيه لحماية السياح والمواطنين، كما قرر تحويل الأقصر إلى محافظة نعمت في عهده بالأمن والأمان.

وأضاف أن جميع المنطقة التى يقيمون فيها حزنت بشدة على وفاة الرئيس الأسبق، لافتًا إلى أنه له فضل عظيم على مصر، لذا قرر الأهالي نصب العزاء عرفانا بفضله.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».

مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.
مبارك
مبارك
مبارك
مبارك
مبارك
مبارك
مبارك
مبارك
مبارك
مبارك

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