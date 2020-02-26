«مصر للطيران» تعلق رحلاتها إلى الصين حتى 11 مارس

قررت الشركة الوطنية «مصرللطيران» تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية حتى 11 مارس، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.وكانت «مصر للطيران» قررت تعليق رحلاتها إلى هانزو الصينية اعتبارا من أول فبراير الجاري، وعلى التوالي لحقتها الرحلات بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة.وجاء قرار الشركة الوطنية «مصرللطيران» حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات «مصر للطيران» المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.