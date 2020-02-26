انتظام الرحلات القادمة من ميلانو إلى الغردقة وشرم الشيخ

نفى مصدر مسئول بالشركة لقابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تعليق الرحلات الجوية الدولية الشاتر "العارض" القادمة من مدينة ميلانو الإيطالية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، نتيجة انتشار فيروس كورونا هناك.وأضاف المصدر أن الرحلات الشارتر القادمة من ميلانو إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة تشهد انتظامًا كبيرًا فى عمليات السفر والوصول، وفقًا لجداول التشغيل المقررة مسبقًا، حيث لم تتلقى السلطات المختصة بالمطارين آية إخطارات من جانب شركات الطيران أو السياحية تفيد تعليق الرحلات.وأشار المصدر إلى لأن سلطات المطارين شددت من إجراءاتها الوقائية والاحترازية على جميع الرحلات القادمة من دولة إيطاليا، عقب ظهور فيروس كوورنا القاتل هناك، حيث يتم استخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لاكتشاف حالات الفيروس على المسافرين.