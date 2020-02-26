مصر للطيران للأسواق الحرة تفتح فرعًا جديدًا بمطار القاهرة (صور)

افتتحت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة فروعًا جديدة لها بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، بالإضافة إلى مطار أسيوط الدولى، ويأتى ذلك فى إطار خطة التوسع التى يهتم بها مسئولى الشركة، لزيادة الموارد المالية والاقتصادية لها فى ظل حالة الرواج التى تشهدها المطارات المصرية خلال الفترة الراهنة.وقامت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، بافتتاح «بازار بفنجري f وg» لعرض المستنسخات الفرعونية والمنتجات المصرية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى، حيث تم مراعاة الطابع الفرعونى فى التصميم ليتناسب مع المعروضات التي تجذب الراكب.ومن المقرر فور الحصول على الموافقة اللازمة من هيئة الاستثمار سيتم افتتاح معرض للأسواق الحرة بصالة السفر الدولى بمطار أسيوط، وبذلك تكون شركة مصر للطيران الأسواق الحرة متواجدة بكافة المطارات الداخلية سواءً الإقليمية أو السياحية، وكذلك مبنى ١ و٢ و٣ بمطار القاهرة الدولى.يذكر أن ديكورات المعرض والإضاءة تمت عن طريق الإدارة العامة للتصميمات دون الاستعانة بمقاول خارجى.